Garantie de 2 ans
Plus offert
Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le meilleur rasoir électrique Philips à ce jour, le SensoTouch 3D RQ1250CC, offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et vient à bout de tous les poils grâce à ses têtes UltraTrack.
UltraTrack et GyroFlex 3D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Aller à Pièces et accessoires
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
PierreB
11/01/2015
Canada
super produit que j utilise depuis plus de 1 an
Je recommande ce produit aux personnes qui ont une peau sensible. De plus ce rasoir rase de pres.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.