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Philips AventCoussinets d'allaitement jetables

SCF254/30

1 récompense

Confortable et discret

Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF254/30 ont été spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.

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Coussinets d'allaitement Avent

Confortable et discret

  • 30 coussinets de jour

Invisible sous les vêtements

Invisible sous les vêtements

Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

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