Spotify dans toutes les pièces

Profitez facilement d'un son authentique grâce à 2 transducteurs de qualité audiophile et à Spotify Connect. Faites fonctionner Spotify sur chacun des haut-parleurs en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système dans plusieurs pièces grâce au réseau sans fil et appuyez sur le bouton de lecture pour reprendre votre écoute exactement là où vous vous étiez arrêté.