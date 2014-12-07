ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Plus offert

Haut-parleur multipièce compatible Spotify

SW750M/37

Spotify dans toutes les pièces

Profitez facilement d'un son authentique grâce à 4 transducteurs de qualité audiophile et à Spotify Connect. Faites fonctionner Spotify sur chacun des haut-parleurs en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système dans plusieurs pièces grâce au réseau sans fil et appuyez sur le bouton de lecture pour reprendre votre écoute exactement là où vous vous étiez arrêté.

Voir tous les avantages

Spotify dans toutes les pièces

  • Spotify Connect

  • Multipièce

  • Appuyez juste sur le bouton de lecture

Application native Spotify Connect pour une expérience facilitée

Application native Spotify Connect pour une expérience facilitée

Avec Spotify Connect, vous pouvez facilement écouter et explorer vos fichiers musicaux dans toutes les pièces en utilisant votre appareil intelligent comme télécommande. Grâce à une connexion Spotify directe, vous pouvez lire de la musique directement depuis le nuage ce qui permet à votre appareil intelligent d'être utilisé pour les appels, les vidéos ou même de s'éloigner de votre système audio sans interrompre votre musique. Vous préservez également la batterie, l'énergie consommée pour la musique étant réduite au minimum. L'ensemble des fonctions excellentes de Spotify est disponible, des listes de lecture prêtes à l'écoute aux fréquences d'échantillonnage élevées. Tout ce dont vous avez besoin pour découvrir de nouveaux morceaux avec un son de qualité.

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous aide à configurer et gérer vos haut-parleurs Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous suffit de connecter un haut-parleur Philips Spotify multipièce à votre réseau domestique sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur, utilisez l'application pour regrouper les haut-parleurs et bénéficier d'une flexibilité dans toutes les pièces.

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Des boutons de commande pratiques (lecture/pause, volume haut/bas, précédent/suivant) vous donneront accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin, sans la complication d'une application. Une fois qu'un album, une liste de lecture ou une station a été sélectionné, les fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou pour mettre la musique en pause nécessitent seulement d'appuyer sur un bouton.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Un compte Spotify Premium est requis pour ce haut-parleur.