Garantie de 2 ans
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SW750M/37
Spotify dans toutes les pièces
Profitez facilement d'un son authentique grâce à 4 transducteurs de qualité audiophile et à Spotify Connect. Faites fonctionner Spotify sur chacun des haut-parleurs en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système dans plusieurs pièces grâce au réseau sans fil et appuyez sur le bouton de lecture pour reprendre votre écoute exactement là où vous vous étiez arrêté.
Spotify Connect
Multipièce
Appuyez juste sur le bouton de lecture
Avec Spotify Connect, vous pouvez facilement écouter et explorer vos fichiers musicaux dans toutes les pièces en utilisant votre appareil intelligent comme télécommande. Grâce à une connexion Spotify directe, vous pouvez lire de la musique directement depuis le nuage ce qui permet à votre appareil intelligent d'être utilisé pour les appels, les vidéos ou même de s'éloigner de votre système audio sans interrompre votre musique. Vous préservez également la batterie, l'énergie consommée pour la musique étant réduite au minimum. L'ensemble des fonctions excellentes de Spotify est disponible, des listes de lecture prêtes à l'écoute aux fréquences d'échantillonnage élevées. Tout ce dont vous avez besoin pour découvrir de nouveaux morceaux avec un son de qualité.
L'application Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous aide à configurer et gérer vos haut-parleurs Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous suffit de connecter un haut-parleur Philips Spotify multipièce à votre réseau domestique sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur, utilisez l'application pour regrouper les haut-parleurs et bénéficier d'une flexibilité dans toutes les pièces.
Des boutons de commande pratiques (lecture/pause, volume haut/bas, précédent/suivant) vous donneront accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin, sans la complication d'une application. Une fois qu'un album, une liste de lecture ou une station a été sélectionné, les fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou pour mettre la musique en pause nécessitent seulement d'appuyer sur un bouton.
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Notation globale
Un compte Spotify Premium est requis pour ce haut-parleur.