Application native Spotify Connect pour une expérience facilitée

Avec Spotify Connect, vous pouvez facilement écouter et explorer vos fichiers musicaux dans toutes les pièces en utilisant votre appareil intelligent comme télécommande. Grâce à une connexion Spotify directe, vous pouvez lire de la musique directement depuis le nuage ce qui permet à votre appareil intelligent d'être utilisé pour les appels, les vidéos ou même de s'éloigner de votre système audio sans interrompre votre musique. Vous préservez également la batterie, l'énergie consommée pour la musique étant réduite au minimum. L'ensemble des fonctions excellentes de Spotify est disponible, des listes de lecture prêtes à l'écoute aux fréquences d'échantillonnage élevées. Tout ce dont vous avez besoin pour découvrir de nouveaux morceaux avec un son de qualité.