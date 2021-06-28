Garantie de 2 ans
Plus offert
TAN7506BK/00
Toujours en marche
Pour se rendre au travail, que ce soit au bureau ou à la maison, ce casque d’écoute sans fil est parfait. Vous profiterez d’une grande autonomie, d’une qualité de son superbe, d’une connectivité stable à un ordinateur et un téléphone portable et une suppression du bruit. En plus d’un son génial.
Suppression du bruit Pro
4 micros pour des appels très clairs
Clé USB pour ordinateurs portatifs
Mode de son ambiant à une touche
Filtrez les sons indésirables. Vous pouvez activer la suppression du bruit au moyen des commandes du tour de cou ou de l’application Philips Headphones. Lorsque vous devez rapidement être plus conscient de l’environnement, il suffit de toucher et de maintenir le panneau de commande sur le côté droit du tour de cou pour activer le mode de son ambiant.
Peu importe ce que vous réserve votre journée, ces écouteurs-boutons sans fil continuent de fonctionner. Même si la fonction de suppression du bruit est activée, vous obtenez 15 heures de lecture. Plus que suffisant pour chaque appel, balado ou liste de lecture!
Quatre micros garantissent une clarté d’appel exceptionnelle, et la technologie d’écoute latérale vous permet d’entendre votre propre voix pour une conversation plus naturelle. Les voyants lumineux d’état occupé vous permettent d’informer vos collègues que vous êtes en appel. Les alertes par vibrations vous assurent de ne pas manquer un appel entrant, même si les écouteurs sont autour de votre cou.
Notation globale