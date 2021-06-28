ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative

Plus offert

Casque sans fil

TAN7506BK/00

Toujours en marche

Pour se rendre au travail, que ce soit au bureau ou à la maison, ce casque d’écoute sans fil est parfait. Vous profiterez d’une grande autonomie, d’une qualité de son superbe, d’une connectivité stable à un ordinateur et un téléphone portable et une suppression du bruit. En plus d’un son génial.

Voir tous les avantages

Toujours en marche

  • Suppression du bruit Pro

  • 4 micros pour des appels très clairs

  • Clé USB pour ordinateurs portatifs

  • Mode de son ambiant à une touche

Toujours concentré. Suppression du bruit Pro

Filtrez les sons indésirables. Vous pouvez activer la suppression du bruit au moyen des commandes du tour de cou ou de l’application Philips Headphones. Lorsque vous devez rapidement être plus conscient de l’environnement, il suffit de toucher et de maintenir le panneau de commande sur le côté droit du tour de cou pour activer le mode de son ambiant.

Jusqu’à 20 heures de lecture (15 heures avec la suppression du bruit)

Peu importe ce que vous réserve votre journée, ces écouteurs-boutons sans fil continuent de fonctionner. Même si la fonction de suppression du bruit est activée, vous obtenez 15 heures de lecture. Plus que suffisant pour chaque appel, balado ou liste de lecture!

4 micros pour des appels clairs. Écoute latérale. Voyants lumineux d’état occupé

Quatre micros garantissent une clarté d’appel exceptionnelle, et la technologie d’écoute latérale vous permet d’entendre votre propre voix pour une conversation plus naturelle. Les voyants lumineux d’état occupé vous permettent d’informer vos collègues que vous êtes en appel. Les alertes par vibrations vous assurent de ne pas manquer un appel entrant, même si les écouteurs sont autour de votre cou.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés