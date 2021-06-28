Toujours concentré. Suppression du bruit Pro

Filtrez les sons indésirables. Vous pouvez activer la suppression du bruit au moyen des commandes du tour de cou ou de l’application Philips Headphones. Lorsque vous devez rapidement être plus conscient de l’environnement, il suffit de toucher et de maintenir le panneau de commande sur le côté droit du tour de cou pour activer le mode de son ambiant.