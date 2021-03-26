Garantie de 2 ans
Plus offert
ZA13BX60/00
Technologie zinc-air de haute qualité pour appareils auditifs
Offre un rendement de longue durée pour les appareils auditifs personnels
Zinc-air
Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.
La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.
Notation globale