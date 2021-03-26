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  • Zinc-air

Garantie de performances à long terme

Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.

Technologie zinc-air conçue pour les aides auditives

La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.

Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

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