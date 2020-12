Le Trilogy 200, polyvalent et facile à utiliser, offre un support de ventilation invasif et non invasif pour les patients adultes et pédiatriques à domicile, à l’hôpital et dans les centres de soins aigus. Le ventilateur en mode pression et volume est doté d’algorithmes thérapeutiques exclusifs, d’une connectivité et d’une sensibilité de déclenchement améliorée qui réduisent le travail respiratoire. Trilogy 200 aide les équipes de soins à fournir des soins respiratoires de qualité tout en répondant aux besoins changeants des patients.