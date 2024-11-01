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Jeu de fils d’électrodes EEG mini avec 9 fils à codage couleur individuel

Accessoires EEG

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Jeu de 9 fils d’électrodes EEG à miniclip avec codage couleur individuel. Les fils sont équipés d’un connecteur DIN à une extrémité et d’un miniclip fixe (de type pince) à l’autre extrémité pour les connecter à n’importe quelle électrode générique à pression. Les fils sont maintenus en place grâce à une barrette de séparation.

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Fiche technique

Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 1
Dimensions du produit
  • Fils de 80 cm de long
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Miniclip
Compatible avec l’équipement Philips
  • M1027A, M1027B
Compatible avec les consommables Philips
  • Câble patient 989803180541
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
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Dimensions du produit
  • Fils de 80 cm de long
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  • Fils de 80 cm de long
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
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  • Miniclip
Compatible avec l’équipement Philips
  • M1027A, M1027B
Compatible avec les consommables Philips
  • Câble patient 989803180541
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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