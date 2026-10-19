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Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss

Si vous utilisez votre Philips Sonicare AirFloss pour la première fois, un léger inconfort ou des saignements peuvent survenir. Découvrez ci-dessous pourquoi.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8481/03, HX8452/23, HX8331/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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