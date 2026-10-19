Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss

Garantie de 2 ans
Si vous utilisez votre Philips Sonicare AirFloss pour la première fois, un léger inconfort ou des saignements peuvent survenir. Découvrez ci-dessous pourquoi.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX8481/03, HX8452/23, HX8331/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
Station de remplissage et de chargement AirFloss
Vous recherchez autre chose?
Découvrez toutes les options du soutien Philips