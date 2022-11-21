Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?

Si votre produit est accompagné d'une tête de tondeuse de précision, vous pouvez l'utiliser pour dessiner et entretenir votre barbe, vos pattes et éliminer les poils de votre cou. Pour une coupe plus efficace, placez la partie plate du sabot sur votre peau et déplacez lentement la tondeuse. Exercez une légère pression et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.



Les sabots de précision sont disponibles avec les hauteurs et designs suivants :



Sabot de précision M = hauteur restante de 3 mm ou 0,12"

Sabot de précision L = hauteur restante de 5 mm ou 0,19"



Remarque : lors de la première utilisation, utilisez impérativement la tête de tondeuse de précision avec son sabot. Vous pourrez par la suite l'utiliser avec ou sans le sabot. Gardez à l'esprit le fait que lorsque vous utilisez la tondeuse de précision sans le sabot, elle coupe chaque poil qu'elle touche.