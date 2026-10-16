Assistance Philips Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?

Pour savoir quels biberons et tétines Philips Avent sont intercompatibles, consultez les informations ci-dessous.



Les 4 sections ci-dessous indiquent tout ce que vous devez savoir sur la compatibilité des produits Philips Avent :

Natural et Natural Response

Verre Natural

Réduction des coliques

Valve AirFree.

Chaque section concerne une combinaison différente d'éléments. Une coche ou une croix indique si cette combinaison est intercompatible.

Natural et Natural Response L'illustration ci-dessous indique quels produits Philips Avent sont compatibles avec les biberons, les bagues d'étanchéité et les tétines Natural et Natural Response.



Conseils pour les produits Natural et Natural Response Philips Avent : La même bague d'étanchéité équipe les biberons Natural et Natural Response. Les bagues d'étanchéité sont donc interchangeables. Verre Natural L'illustration ci-dessous indique quels produits Philips Avent sont compatibles avec nos biberons en verre Natural.



Conseils pour les biberons en verre Natural Philips Avent : Vous pouvez utiliser les bagues d'étanchéité et les tétines Natural et Natural Response avec les biberons en verre.

Les tétines/bagues d'étanchéité anti-coliques et les valves AirFree ne sont pas compatibles avec les biberons en verre Natural. Réduction des coliques L'illustration ci-dessous indique quels produits Philips Avent sont compatibles avec les biberons, les bagues d'étanchéité et les tétines anti-coliques. Valve AirFree L'illustration ci-dessous indique quels produits Philips Avent sont compatibles avec la valve AirFree.



Conseils pour la valve AirFree Philips Avent : Vous pouvez utiliser votre valve AirFree avec n'importe quel biberon Philips Avent en plastique (mais pas en verre).

Lorsque vous utilisez une tétine Natural Response ou anti-coliques Philips Avent avec sa bague d'étanchéité, la valve AirFree est compatible. Aide supplémentaire Contactez-nous si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la compatibilité de vos produits Philips Avent.