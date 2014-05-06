Garantie de 2 ans
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AJ5300D/37
Réveillez-vous au son de votre musique préférée
Réveillez-vous de bonne humeur au son de ce radio-réveil Philips. L'application Philips gratuite améliore ses fonctions réveil et radio, tandis que la sortie de 4 W eff. est le gage d'un son limpide. De plus, vous pouvez y déposer votre iPod ou votre iPhone sans même les sortir de leur étui.
Avec connecteur à 30 broches
pour iPod et iPhone
FM, alarme double
4 W
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.
2.0
sur 5
1
Évaluation
Doinel
06/05/2014
Canada
L'alarme ne part pas toujours
... et je suis certain que tous mes paramètres sont bons... De plus, j'ai pris soin de débrancher l'appareil, de le rebrancher et de réinitialiser le IPOD tel que suggéré...
Cet avis a été rédigé pour AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Cet avis a été rédigé pour AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone