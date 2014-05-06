ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Plus offert

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ5300D/37

2

| (1) Évaluation

Réveillez-vous au son de votre musique préférée

Réveillez-vous de bonne humeur au son de ce radio-réveil Philips. L'application Philips gratuite améliore ses fonctions réveil et radio, tandis que la sortie de 4 W eff. est le gage d'un son limpide. De plus, vous pouvez y déposer votre iPod ou votre iPhone sans même les sortir de leur étui.

Voir tous les avantages

sur votre iPod, votre iPhone et à la radio!

Réveillez-vous au son de votre musique préférée

  • Avec connecteur à 30 broches

  • pour iPod et iPhone

  • FM, alarme double

  • 4 W

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio

Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio

Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 5

1

Évaluation

5
4
3
1

06/05/2014

Canada

Canada

L'alarme ne part pas toujours

... et je suis certain que tous mes paramètres sont bons... De plus, j'ai pris soin de débrancher l'appareil, de le rebrancher et de réinitialiser le IPOD tel que suggéré...

Cet avis a été rédigé pour AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Cet avis a été rédigé pour AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés