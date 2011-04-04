Garantie de 2 ans
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Soutien
BT9295/32
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Le faisceau laser de ma tondeuse Philips est-il sans danger pour mes yeux ?
Puis-je tailler ma barbe lorsqu'elle est mouillée ?
Que puis-je faire avec cet appareil ?
À quoi correspondent les chiffres sur le sabot ou sur l'afficheur ?
Puis-je recharger l'appareil après chaque utilisation ou dois-je attendre que la batterie soit vide ?
Puis-je utiliser l'appareil en le branchant directement sur secteur ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Comment tondre ma barbe uniformément avec ma tondeuse Philips ?
Comment utiliser au mieux ma tondeuse bikini Philips ?
Comment puis-je optimiser la durée de vie de la batterie ?
Comment puis-je utiliser des tensions différentes avec l'appareil ?
Comment fixer/retirer un accessoire de ma tondeuse Philips ?
Pourquoi ne puis-je pas voir le faisceau laser ?
La tête de ma tondeuse à barbe Philips ne s'allume pas
Je ne peux installer le sabot sur ma tondeuse à barbe Philips
Le voyant de charge ne s'allume pas. Quel est le problème ?
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
Ma peau est irritée après avoir utilisé ma tondeuse Philips
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange