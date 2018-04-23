Garantie de 2 ans
Plus offert
Précision extrême
Contrôlez votre style grâce au système exclusif de guidage par laser.
Précision de coupe de 0,2 mm
Tondeuse double face toute en métal
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
avec guidage par laser
Le système unique de guidage laser système projette une ligne nette de lumière qui vous aidera à composer votre style avant de vous raser. Ce système vous permet de voir où les poils vont être coupés pour un rasage précis, à chaque fois.
Pour sélectionner une longueur de coupe, tournez simplement la molette de verrouillage jusqu'à ce que la longueur désirée s'affiche. La longueur est alors «verrouillée» pour une coupe précise et régulière.
La tondeuse double face réversible vous offre toute la versatilité dont vous avez besoin pour créer votre propre style. D'un côté, le rasoir haute performance de 32 mm vous assure un rasage de près tout en douceur. De l'autre, le rasoir de précision de 15 mm vous aide à définir un style précis, même sur les zones difficiles à atteindre autour du nez et de la bouche. La petite taille de cette tondeuse et sa conception à angle droit vous permettent de toujours voir ce que vous faites.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Softech
23/04/2018
Canada
Très bon produit
Tondeuse de très bonne conception. Lame large de bonne qualité de coupe et petite lame de précision pour une coupe aux endroits délicats. Je la conseille fortement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 9000 BT9295/32 tondeuse à barbe étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 9000 BT9295/32 tondeuse à barbe étanche