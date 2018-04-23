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Beardtrimmer series 9000tondeuse à barbe étanche

BT9295/32

5

| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

Précision extrême

Contrôlez votre style grâce au système exclusif de guidage par laser.

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  • Autonomie de 60 min après 1 h de charge

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Utilisez le guidage laser pour un résultat précis et symétrique

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Le système unique de guidage laser système projette une ligne nette de lumière qui vous aidera à composer votre style avant de vous raser. Ce système vous permet de voir où les poils vont être coupés pour un rasage précis, à chaque fois.

La molette de verrouillage «bloque» la longueur que vous avez choisie

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Pour sélectionner une longueur de coupe, tournez simplement la molette de verrouillage jusqu'à ce que la longueur désirée s'affiche. La longueur est alors «verrouillée» pour une coupe précise et régulière.

Tondeuse réversible double face pour une polyvalence maximale

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La tondeuse double face réversible vous offre toute la versatilité dont vous avez besoin pour créer votre propre style. D'un côté, le rasoir haute performance de 32 mm vous assure un rasage de près tout en douceur. De l'autre, le rasoir de précision de 15 mm vous aide à définir un style précis, même sur les zones difficiles à atteindre autour du nez et de la bouche. La petite taille de cette tondeuse et sa conception à angle droit vous permettent de toujours voir ce que vous faites.

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5.0

sur 5

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Évaluation

100%

recommandent ce produit

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1

23/04/2018

Canada

Canada

Très bon produit

Tondeuse de très bonne conception. Lame large de bonne qualité de coupe et petite lame de précision pour une coupe aux endroits délicats. Je la conseille fortement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 9000 BT9295/32 tondeuse à barbe étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 9000 BT9295/32 tondeuse à barbe étanche

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