Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement

Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement et réduisez ainsi les notifications inutiles. Bénéficiez d'une sécurité personnalisée axée sur ce qui compte le plus pour vous, vous permettant de rester informé de l'activité dans les zones que vous avez définies.