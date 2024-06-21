Garantie de 2 ans
DDA270X02103/37
27002103
Visiophone à deux caméras
Améliorez la sécurité de votre domicile avec le Visiophone Philips. Cette sonnette innovante offre une clarté HD 2K avec HDR, la technologie de double caméra et la détection de mouvement avec contrôle de zone.
2 K
Caméra double/caméra simple
Batterie rechargeable intégrée
Carillon inclus
Stockage Cloud
Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement et réduisez ainsi les notifications inutiles. Bénéficiez d'une sécurité personnalisée axée sur ce qui compte le plus pour vous, vous permettant de rester informé de l'activité dans les zones que vous avez définies.
La résolution 2K HD et la qualité HDR vous offrent une visibilité dans les moindres détails, même avec une luminosité élevée.
Configuré avec des capteurs radar et infrarouge de haute précision, et piloté par un algorithme d'IA, ce visiophone Philips vous permet de suivre tout individu approchant votre porte avec des notifications instantanées. Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite.
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