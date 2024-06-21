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7000 seriesVisiophone

DDA270X02103/37

27002103

1 récompense

Visiophone à deux caméras

Améliorez la sécurité de votre domicile avec le Visiophone Philips. Cette sonnette innovante offre une clarté HD 2K avec HDR, la technologie de double caméra et la détection de mouvement avec contrôle de zone.

Voir tous les avantages

Pour une visibilité et une sécurité améliorées

Visiophone à deux caméras

  • 2 K

  • Caméra double/caméra simple

  • Batterie rechargeable intégrée

  • Carillon inclus

  • Stockage Cloud

Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement

Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement

Définissez des zones spécifiques à proximité de votre perron pour les alertes de mouvement et réduisez ainsi les notifications inutiles. Bénéficiez d'une sécurité personnalisée axée sur ce qui compte le plus pour vous, vous permettant de rester informé de l'activité dans les zones que vous avez définies.

Identifiez qui se présente à votre porte en une fraction de seconde

Identifiez qui se présente à votre porte en une fraction de seconde

La résolution 2K HD et la qualité HDR vous offrent une visibilité dans les moindres détails, même avec une luminosité élevée.

Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite

Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite

Configuré avec des capteurs radar et infrarouge de haute précision, et piloté par un algorithme d'IA, ce visiophone Philips vous permet de suivre tout individu approchant votre porte avec des notifications instantanées. Recevez des alertes précises et ne manquez aucune visite.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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