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Câble USB-C vers Lightning

DLC3104L/00

Câble USB-C vers Lightning

Connectez votre iPhone à votre MacBook pour synchroniser de la musique, des applications, des photos, des mises à jour et plus encore. Il vous permet de charger votre appareil lorsqu'il est connecté. Compatible avec votre chargeur USB-C habituel pour prise secteur ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !

Voir tous les avantages

Câble USB-C vers Lightning

  • Synchronisation et charge

  • 1,2 m

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Connecteur USB Type C pour une charge à haute vitesse

Connecteur USB Type C pour une charge à haute vitesse des appareils compatibles avec cette technologie

Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning

Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning

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