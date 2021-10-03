Garantie de 2 ans
Plus offert
DLK5528C/00
Ce Hub USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports différents
La prise polyvalente USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports : USB-C, PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0. Prise avec vitesse de transfert de 5 Gbits/s. Sortie USB-C de 100 W maximum. Sortie USB-A de 17 W maximum.
USB-C 3.1
USB 3.0
PD 3.0
Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.
Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.
Notation globale