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Concentrateur USB-C

DLK5528C/00

Ce Hub USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports différents

La prise polyvalente USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports : USB-C, PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0. Prise avec vitesse de transfert de 5 Gbits/s. Sortie USB-C de 100 W maximum. Sortie USB-A de 17 W maximum.

Voir tous les avantages

Sortie USB-C 100 W

Ce Hub USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports différents

  • USB-C 3.1

  • USB 3.0

  • PD 3.0

Plusieurs ports USB-C et USB-A

Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Compatible 4K à 30 Hz

Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.

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