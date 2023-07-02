Garantie de 2 ans
DLP1810CV/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.
10 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
Batterie Li-polymère
Argent
Le voyant à DEL discret émet une douce lueur pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
Notation globale