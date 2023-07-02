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Batterie externe USB

DLP1810CV/00

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Port USB-C 3 A à charge rapide et deux ports USB-A pour charger de votre appareil dernier cri.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • Batterie Li-polymère

  • Argent

Voyant d’alimentation à DEL

Le voyant à DEL discret émet une douce lueur pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

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