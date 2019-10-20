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Chargeur USB de voyage

DLP2621T/00

Chargeur secteur de voyage, 1 port C et 1 port A

Idéal pour les voyages, grâce à ses 4 fiches interchangeables et à son étui. Chargez des appareils dernier cri grâce au port USB-C avec Power Delivery, pour une puissance de charge optimisée et un temps de charge minimisé. Le port USB-A vous permet de charger vos autres appareils simultanément.

Voir tous les avantages

Sortie 30 W avec Power Delivery

Chargeur secteur de voyage, 1 port C et 1 port A

  • Sortie 30 W

  • Power Delivery

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Compatible avec les tablettes, les smartphones et la plupart des appareils USB

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

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