Chargeur secteur de voyage, 1 port C et 1 port A

Idéal pour les voyages, grâce à ses 4 fiches interchangeables et à son étui. Chargez des appareils dernier cri grâce au port USB-C avec Power Delivery, pour une puissance de charge optimisée et un temps de charge minimisé. Le port USB-A vous permet de charger vos autres appareils simultanément.