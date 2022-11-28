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Chargeur secteur

DLP2682CW/00

Chargeur secteur avec 2 ports USB-C et USB-A

Chargez votre ordinateur portable et vos appareils dernier cri via le port USB-C. Fonctionne avec les modules de charge PD3.0 et QC 4+ pour minimiser le temps de charge. Port USB-A pour charger vos autres appareils en même temps. Disponible avec des cordons d'alimentation amovibles UE, RU et AU.

Voir tous les avantages

65 W avec QC 4+ et PD 3.0

Chargeur secteur avec 2 ports USB-C et USB-A

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • Power Delivery

  • QC 4+

  • PPS

Port USB-C avec Power Delivery

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras et tablettes sont désormais équipés de la nouvelle norme de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme pour davantage de puissance et une charge plus rapide.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Chargeur secteur avec technologie GaN

Les chargeurs secteur équipés de la technologie GaN (nitrure de gallium) utilisent moins de composants électriques et présentent de meilleures performances thermiques. Ces chargeurs compacts offrent plus de puissance et des temps de charge plus courts. Leur puissance plus élevée permet d'alimenter des ordinateurs portables modernes dotés de connecteurs USB-C.

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