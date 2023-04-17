Garantie de 2 ans
DLP2711CB/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce aux ports USB-A et USB-C prenant en charge les technologies QC 3.0 et PD 3.0.
10 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
QC 3.0 et PD 3.0
PPS
Le voyant à DEL discret émet une douce lueur pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.
Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.
Notation globale