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Batterie externe USB

DLP2711CB/00

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce aux ports USB-A et USB-C prenant en charge les technologies QC 3.0 et PD 3.0.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • QC 3.0 et PD 3.0

  • PPS

Voyant d’alimentation à DEL

Le voyant à DEL discret émet une douce lueur pour vous permettre de vérifier d’un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

50 % de charge en 30 minutes

Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.

Spécificités Techniques

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