Garantie de 2 ans
DLP7721C/00
Batterie externe puissante
Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.
20 000 mAh
3 ports de charge USB
QC 3.0 et PD 3.0
PPS
Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.
La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.
Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.
Notation globale