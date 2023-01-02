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Chargeur sans fil Qi

DLP9230NB/00

Chargeur sans fil 3 en 1

Chargez sans fil votre téléphone intelligent, votre montre et vos AirPods d’un seul coup avec cet appareil à recharge rapide. Pour réduire le temps de charge de votre appareil mobile, utilisez une puissance maximale de 15 W. Pour votre montre et vos AirPods respectivement, utilisez 2,5 W et 5 W.

Voir tous les avantages

Recharge rapide

Chargeur sans fil 3 en 1

  • 15 W

  • Recharge rapide

  • Chargement sans fil Qi

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

Certifié Qi par Wireless Power Consortium

Design antidérapant

Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. La vitesse de charge dépend de l'état de charge, y compris l'appareil hôte et l'adaptateur d'alimentation.