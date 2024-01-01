Garantie de 2 ans
DLP9231NW/00
Chargeur sans fil 3 en 1
Profitez d'une charge sans fil pour votre smartphone, votre montre et vos AirPods tout à la fois, grâce à ce chargeur rapide. Puissance maximale de 15 W pour réduire le temps de charge. 2,5 W et 5 W pour votre montre et vos AirPods, respectivement.
15 W
Charge rapide
Charge sans fil Qi
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.
Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.
Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.
Notation globale
La vitesse de charge dépend des conditions de charge, et notamment de l'appareil connecté et de l'adaptateur secteur.