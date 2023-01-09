Garantie de 2 ans
DLP9520C/00
Chargeur portable mince et puissant
Grande capacité de 10 000 A avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Recharge rapide PD et QC3.0 USB A et USB C pour recharger votre appareil le plus récent. Sortie de chargement sans fil de 15 W. Peut recharger jusqu’à 4 appareils en même temps, avec affichage numérique du niveau de puissance.
10 000 mAh
Ports de chargement USB A et USB C
Chargement sans fil Qi
QC 3.0 et PD
Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.
Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras et tablettes sont désormais équipés de la nouvelle norme de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme pour davantage de puissance et une charge plus rapide.
Notation globale