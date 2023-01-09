ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Chargeur portable mince et puissant
  • Chargeur portable mince et puissant
  • Chargeur portable mince et puissant
  • Chargeur portable mince et puissant

Chargeur USB

DLP9520C/00

Chargeur portable mince et puissant

Grande capacité de 10 000 A avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Recharge rapide PD et QC3.0 USB A et USB C pour recharger votre appareil le plus récent. Sortie de chargement sans fil de 15 W. Peut recharger jusqu’à 4 appareils en même temps, avec affichage numérique du niveau de puissance.

Voir tous les avantages

avec un ensemble d'alimentation de secours portable

Chargeur portable mince et puissant

  • 10 000 mAh

  • Ports de chargement USB A et USB C

  • Chargement sans fil Qi

  • QC 3.0 et PD

Charge rapide sans fil 15 W

Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

Port USB-C avec Power Delivery

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras et tablettes sont désormais équipés de la nouvelle norme de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme pour davantage de puissance et une charge plus rapide.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés