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Chargeur USB

DLP9779TB/00

Chargeur portable mince et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh avec prise de sortie USB-C de 20 W et charge sans fil de 15 W. Plus besoin de vous inquiéter lorsque votre téléphone mobile est à court de pile. Placez-le sur l’anneau magnétique dans une position parfaite pour la charge sans fil.

Voir tous les avantages

avec boîtier transparent.

Chargeur portable mince et puissant

  • 10 000 mAh

  • avec chargement sans fil

  • Port de type C

Chargeur sans fil avec rebord magnétique

Le chargeur sans fil comporte un rebord magnétique pour l’alignement optimal des produits MagSafe utilisés avec les produits de charge sans fil Apple.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

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