Garantie de 2 ans
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DS1200/37
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
Le port à ressort de la station d'accueil de ce haut-parleur Philips permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs; il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.
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