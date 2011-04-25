Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui

Le port à ressort de la station d'accueil de ce haut-parleur Philips permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs; il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.