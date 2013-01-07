Garantie de 2 ans
Plus offert
DS3205/37
Un son adapté à votre foyer
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, le haut-parleur avec station d'accueil DS3205 diffuse la musique de votre iPod ou iPhone avec une qualité sonore exceptionnelle. Il offre également le choix entre une alimentation à pile ou sur secteur, pour un maximum de souplesse.
avec connecteur Lightning
pour iPod et iPhone
10 W sur batterie ou secteur
Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.
Notation globale