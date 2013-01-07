Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning

Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.