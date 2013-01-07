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Haut-parleur avec station d'accueil

DS3205/37

Un son adapté à votre foyer

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, le haut-parleur avec station d'accueil DS3205 diffuse la musique de votre iPod ou iPhone avec une qualité sonore exceptionnelle. Il offre également le choix entre une alimentation à pile ou sur secteur, pour un maximum de souplesse.

Voir tous les avantages

Un son adapté à votre foyer

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod et iPhone

  • 10 W sur batterie ou secteur

Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning

Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning

Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

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