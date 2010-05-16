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Haut-parleur avec station d'accueil

DS7550/37

Conçu pour parcourir le monde à vos côtés

Compacte et très légère, cette station d'accueil Fidelio n'en est pas pour autant moins performante quand il s'agit de qualité sonore. Conçue pour le voyage, elle est dotée d'une batterie rechargeable longue durée, d'une finition en aluminium robuste et d'un étui de transport pour que vous puissiez profiter, partout où la vie vous mène, d'un son irréprochable.

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L'obsession du son

Conçu pour parcourir le monde à vos côtés

  • pour iPod et iPhone

  • Batterie rechargeable

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

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Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

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La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

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