Garantie de 2 ans
Plus offert
DS7700/37
Conçu pour les déplacements
Compact et véritablement portable, ce haut-parleur ne laisse pas sa place lorsqu'il s'agit de performance. Conçu pour le voyage, il livre des sons étonnamment puissants à partir de votre iPhone ou de votre iPod. Partout où la vie vous mène, vous profitez d'une musique d'excellente qualité.
pour iPod/iPhone/iPad
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Notation globale