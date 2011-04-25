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haut-parleur avec station d'accueil Bluetooth®

DS7700/37

Conçu pour les déplacements

Compact et véritablement portable, ce haut-parleur ne laisse pas sa place lorsqu'il s'agit de performance. Conçu pour le voyage, il livre des sons étonnamment puissants à partir de votre iPhone ou de votre iPod. Partout où la vie vous mène, vous profitez d'une musique d'excellente qualité.

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L'obsession du son

Conçu pour les déplacements

  • pour iPod/iPhone/iPad

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe porte-documents

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

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