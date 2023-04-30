Garantie de 2 ans
FM32FD05E/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips VIVID Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
32 Go
Vivid Edition 2.0
Lot de 3
Une capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Notation globale