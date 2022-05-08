Garantie de 2 ans
Plus offert
FM32MP45D/00
Compact, léger, pour une utilisation libre
Cette carte compacte au format microSDHC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 32 Go. Pack de 2 avec adaptateur.
32 Go
Classe 10
UHS-I
Lot de 2
Une capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
Grâce aux performances de Classe 10 et à la vitesse de transfert élevée de cette carte SDHC, vous n'aurez plus à attendre longtemps pour les transferts de données !
Notation globale