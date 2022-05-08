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        Cartes SDHC

        FM32MP45D/00

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Cette carte compacte au format microSDHC classe 10 UHS-I U1 offre une capacité de 32 Go. Pack de 2 avec adaptateur.

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        MicroSDHC 32 Go avec adaptateur

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 32 Go

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Lot de 2

        Jusqu'à 32 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 32 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

        Transfert ultra-rapide avec les cartes SDHC Classe 10

        Grâce aux performances de Classe 10 et à la vitesse de transfert élevée de cette carte SDHC, vous n'aurez plus à attendre longtemps pour les transferts de données !

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