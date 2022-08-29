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Clé USB

FM51FD001B/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 512 Go

  • Vivid Edition 3.0

Une clé USB branchée au design coloré

Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

Un capuchon de protection intégré bien pratique

Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

Spécificités Techniques

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