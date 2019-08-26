Garantie de 2 ans
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FY2401/30
Filtre d'humidification d'origine pour série 2000
Le filtre d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil, pour des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre une brume invisible et humidifier l'air en propageant jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1).
Compatible avec la série 2000
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 6 mois
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour humidificateur Philips série 2000 : modèles HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813 et HU4814. Le modèle de l'humidificateur est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
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Notation globale
(1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
(2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.