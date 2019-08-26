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Humidificateur Série 2000Filtre d'humidification

FY2401/30

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000

Le filtre d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil, pour des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre une brume invisible et humidifier l'air en propageant jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1).

Voir tous les avantages

Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000

  • Compatible avec la série 2000

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 6 mois

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les humidificateurs Philips série 2000

Compatible avec les humidificateurs Philips série 2000

Filtres de rechange pour humidificateur Philips série 2000 : modèles HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813 et HU4814. Le modèle de l'humidificateur est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

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Avis de non-responsabilité

  1. (1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.

  2. (2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.