Garantie de 2 ans
Soutien
HP6371/00
Mon appareil ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Que puis-je faire ?
Peut-on utiliser l'appareil sur toutes les zones du corps ?
Le réglage de longueur de coupe du sabot est-il indiqué en mm ou en pouces ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Comment fixer/détacher correctement les accessoires fournis ?
Les sabots ne tiennent pas sur l'appareil.
Comment puis-je optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable ?
Comment savoir si l'appareil est en cours de charge ?
Comment enlever le sabot ?
Comment régler le sabot à la longueur de coupe souhaitée ?
Comment utiliser ma tondeuse bikini Philips ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange