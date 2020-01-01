Garantie de 2 ans
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HP6373/00
L'efficacité du spa, chez vous
Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.
Tondre, styler et raser
Tondeuse précise et douce, tond à moins d'un millimètre (sur des poils mesurant au moins 0,6 mm).
Le sabot hygiénique coupe les poils à cinq longueurs différentes (2-10 mm), pour un maillot stylé et maîtrisé.
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Notation globale