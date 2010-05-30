Garantie de 2 ans
HP6576
Une peau douce en quelques minutes et pendant des semaines
La tête extralarge et les disques en céramique de SatinPerfect retirent les poils en un seul passage, pour une épilation parfaite et une douceur optimale pendant près de quatre semaines. Votre peau sera douce en quelques minutes et pendant des semaines.
Soins du corps et du visage
Sans fil
Épilez-vous où vous le voulez grâce à cet épilateur sans fil. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure.
La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.
Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau
Notation globale