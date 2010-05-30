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SatinPerfectÉpilateur

HP6576

Une peau douce en quelques minutes et pendant des semaines

La tête extralarge et les disques en céramique de SatinPerfect retirent les poils en un seul passage, pour une épilation parfaite et une douceur optimale pendant près de quatre semaines. Votre peau sera douce en quelques minutes et pendant des semaines.

Voir tous les avantages

Une peau douce en quelques minutes et pendant des semaines

  • Soins du corps et du visage

  • Sans fil

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure

Épilez-vous où vous le voulez grâce à cet épilateur sans fil. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure.

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.

Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

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