Garantie de 2 ans
Soutien
HP6576
Que faire si une pièce de l'appareil ou un accessoire est cassé ?
Est-il possible que ma peau soit irritée ou que des saignements se produisent lorsque j'épile des zones sensibles ?
Pourquoi l'appareil démarre-t-il à la vitesse II et à quoi servent les deux réglages de vitesse ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Comment puis-je changer les accessoires de mon épilateur Philips ?
Quel type de piles dois-je utiliser pour ma pince à épiler lumineuse ? Comment faire pour les changer ?
Je n'arrive pas à activer/désactiver la fonction de verrouillage. Pourquoi ?
Comment puis-je remplacer les capots de mon épilateur Philips ?
Comment réduire la sensation de tiraillement de la peau pendant l'épilation ?
Je n'arrive pas à fixer l'accessoire efficacité / le système de massage actif redressant les poils. Pourquoi ?
À quoi servent tous les accessoires de mon épilateur Philips ?
Est-il possible d'éteindre la lumière opti-light ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange