Garantie de 2 ans
HRK00XM
Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire
Comparée aux autres trousses nécessitant des outils électriques, notre technologie avancée fournit d’excellents résultats avec un minimum d’efforts et est simple à utiliser. En quatre étapes faciles, les consommateurs peuvent obtenir des résultats de qualité professionnelle sans avoir recours à des outils électriques.
Avec une protection UV
Cette trousse contient tout le nécessaire pour nettoyer deux phares de voiture : 1 contenant de produit de prétraitement à base d’eau de 29,5 ml, 1 contenant de produit de nettoyage/polissage de 29,5 ml, 1 contenant de produit de lustrage de 29,5 ml, 1 feuille de papier de verre de type 600 (grossier), 1 feuille de papier de verre de type 1 500 (moyen), 1 feuille de papier de verre de type 2 000 (fin), 10 feuilles d’essuie-tout, 1 paire de gants (taille unique).
Notation globale