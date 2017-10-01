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Restoration KitTrousse de restauration de phare

HRK00XM

Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire

Comparée aux autres trousses nécessitant des outils électriques, notre technologie avancée fournit d’excellents résultats avec un minimum d’efforts et est simple à utiliser. En quatre étapes faciles, les consommateurs peuvent obtenir des résultats de qualité professionnelle sans avoir recours à des outils électriques.

Voir tous les avantages

Avec une protection UV

Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire

  • Avec une protection UV

Nettoie les deux optiques de phares

Cette trousse contient tout le nécessaire pour nettoyer deux phares de voiture : 1 contenant de produit de prétraitement à base d’eau de 29,5 ml, 1 contenant de produit de nettoyage/polissage de 29,5 ml, 1 contenant de produit de lustrage de 29,5 ml, 1 feuille de papier de verre de type 600 (grossier), 1 feuille de papier de verre de type 1 500 (moyen), 1 feuille de papier de verre de type 2 000 (fin), 10 feuilles d’essuie-tout, 1 paire de gants (taille unique).

De haute qualité et rentable

De haute qualité et rentable

Aucun outil électrique nécessaire

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