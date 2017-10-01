Nettoie les deux optiques de phares

Cette trousse contient tout le nécessaire pour nettoyer deux phares de voiture : 1 contenant de produit de prétraitement à base d’eau de 29,5 ml, 1 contenant de produit de nettoyage/polissage de 29,5 ml, 1 contenant de produit de lustrage de 29,5 ml, 1 feuille de papier de verre de type 600 (grossier), 1 feuille de papier de verre de type 1 500 (moyen), 1 feuille de papier de verre de type 2 000 (fin), 10 feuilles d’essuie-tout, 1 paire de gants (taille unique).