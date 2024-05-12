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Donnez vie à la musique avec Bluetooth
Baignez dans un univers musical d'une qualité audio exceptionnelle grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Associez-le à votre téléviseur, à votre cinéma maison, à une console de jeux ou à un lecteur MP3, et profitez dès maintenant des films ou des morceaux de musique de haute technologie Virtual Surround Sound.
Bluetooth®
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).
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5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Haut-Parleur Bluetooth
12/05/2024
Canada
Un bon article
J'ai acheter le "SoundBar HtL2160" il y a plusieurs année pour le assister le son de ma télé et avoir une télécommande pour le son. Grâce au Blutooth nous pouvons aussi y ajouter nos téléphone cellulaire. Le seul hic c'est un nom anglophone. J'aurais aimé un nom bilingue ou francophone.
Avantages
On peut y mettre nos cellulaire et plein d'autre choses.
Inconvénients
Nom seulement anglophone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTL2160 Haut-parleur barre de son
Date d'utilisation 2022-05-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTL2160 Haut-parleur barre de son
Date d'utilisation 2022-05-11