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Haut-parleur barre de son

HTL2160/F7

5

| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

Donnez vie à la musique avec Bluetooth

Baignez dans un univers musical d'une qualité audio exceptionnelle grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Associez-le à votre téléviseur, à votre cinéma maison, à une console de jeux ou à un lecteur MP3, et profitez dès maintenant des films ou des morceaux de musique de haute technologie Virtual Surround Sound.

Voir tous les avantages

Profitez d'un son riche sur n'importe quel téléviseur

Donnez vie à la musique avec Bluetooth

  • Bluetooth®

Haut-parleur d'extrêmes graves externe intensifiant l'action

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Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

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12/05/2024

Canada

Canada

Un bon article

J'ai acheter le "SoundBar HtL2160" il y a plusieurs année pour le assister le son de ma télé et avoir une télécommande pour le son. Grâce au Blutooth nous pouvons aussi y ajouter nos téléphone cellulaire. Le seul hic c'est un nom anglophone. J'aurais aimé un nom bilingue ou francophone.

Avantages

On peut y mettre nos cellulaire et plein d'autre choses.

Inconvénients

Nom seulement anglophone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL2160 Haut-parleur barre de son

Date d'utilisation 2022-05-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL2160 Haut-parleur barre de son

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