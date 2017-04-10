Garantie de 2 ans
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Garanti sans étirement
La Philips NOSETRIMMER Series 3000 permet d'éliminer en douceur les poils du nez, des oreilles et les sourcils. La technologie ProtecTube et l'angle spécifique de la tondeuse assurent une taille rapide, simple et confortable garantie sans étirement.
Garanti sans étirement
Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 peignes pour les sourcils, housse
Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
La Philips NOSETRIMMER a été profilée pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez et pour être utilisée sur les sourcils. Grâce à elle, soyez sûr que tous les poils indésirables seront éliminés efficacement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
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4.5
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
jeff
10/04/2017
Canada
tres bon produit
tres bon produit facile a utilisé peut se nettoyer a l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Claude2054
16/04/2018
Canada
Très intéressant
Coupe bien les poils du nez, des oreilles et des sourcis. Mais aucune explication pour l'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils