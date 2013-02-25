ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Plus offert

Mini-radio originale

ORD2105B/37

Lancez une mode avec cette mini-radio rétro

Écoutez toute votre musique avec cette mini-radio originale de Philips, de style rétro très attrayant. Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone pendant que la radio charge votre dispositif Apple et synchronise automatiquement son horloge avec celle de l'appareil.

Voir tous les avantages

Lancez une mode avec cette mini-radio rétro

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod et iPhone

  • FM, alarme double

  • 4 W

Tuner FM numérique

Tuner FM numérique

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés