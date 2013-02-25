Garantie de 2 ans
Plus offert
ORD2105B/37
Lancez une mode avec cette mini-radio rétro
Écoutez toute votre musique avec cette mini-radio originale de Philips, de style rétro très attrayant. Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone pendant que la radio charge votre dispositif Apple et synchronise automatiquement son horloge avec celle de l'appareil.
avec connecteur Lightning
pour iPod et iPhone
FM, alarme double
4 W
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
Notation globale