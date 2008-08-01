Garantie de 2 ans
Plus offert
QG3190/00
Visibilité supérieure, précision maximale
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous rêvez.
Pro
9 en 1
Waterproof
100 % étanche pour une utilisation et un nettoyage pratiques.
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.
Notation globale