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Multigroom series 3000Tondeuse multistyles

QG3190/00

Visibilité supérieure, précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous rêvez.

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100 % étanche pour une utilisation sous l'eau et un nettoyage pratique

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Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

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D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

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Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.

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