Garantie de 2 ans
QS6160/32
Exprimez votre style
Créez votre propre style avec le Styleshaver. Cette tondeuse barbe électrique tout-en-un vous permet de créer une barbe régulière et stylisée, une barbe de 3 jours, ou de dessiner des contours soignés, même si vos poils sont durs.
Pro
Avec la tondeuse Philips à barbe (32 mm) et barbe de 3 jours offrant 12 hauteurs de coupe réglables, de 0,5 à 10 mm, sélectionnez précisément la hauteur désirée. Tournez la molette pour verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Avec ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse de précision réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Celle-ci est conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.
Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.
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