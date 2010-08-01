Pour une expérience de rasage exceptionnelle

Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1260, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.