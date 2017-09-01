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Avec un nettoyage de précision de la zone autour du nez

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Étape 1 : nettoyage des pores

Étape 1 : nettoyage des pores

La brosse points noirs et pores dilatés vous aide à réduire la visibilité des pores. Résultats immédiats observés chez 9 femmes sur 10.

Étape 2 : nettoyage de précision

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La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.

Étape 3 : massage revitalisant

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La tête de massage revitalisant avec programme Double Action personnalisée augmente la circulation sanguine et redonne vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée et pleine de santé.

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