Garantie de 2 ans
Soutien
SCD839/02
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Comment préparer mon biberon et ma tétine Philips Avent avant leur première utilisation ?
Puis-je donner le biberon et continuer à allaiter ?
Pourquoi mon biberon Philips Avent fait-il un bruit étrange ?
Ce produit est-il recyclable ?
Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques d'origine et la nouvelle tétine Natural Response ?
Je possède quelle tétine Natural Philips Avent ?
Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?
Pourquoi mon bébé refuse-t-il la tétine Natural Response ?
Quelle tétine Natural Response convient le mieux à mon bébé ?
Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication d'âge sur les emballages de tétines Natural Response ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Natural Philips Avent présente-t-il des trous ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Quelle est la meilleure façon de nettoyer le biberon Natural ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Quels sont les avantages de la tétine Natural Response ?
Quels sont les conseils pour passer à la tétine Natural Response ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange