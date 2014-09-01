Garantie de 2 ans
SCF252/03
Buse en silicone souple douce pour les gencives
Les buses en silicone souple Philips Avent sont douces pour les gencives, lorsque la première dent pousse. Notre valve brevetée assure que le liquide sort seulement lorsque l’enfant boit
Remplacement
Becs souples en silicone
6 mois et plus et 9 mois et plus
Plus aucun dégât! La nouvelle valve intégrée garantit l'écoulement du liquide uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.
Lorsqu'il s'agit de boire en tout confort et avec facilité, les tout-petits ont besoin d’un bec verseur doux pour les gencives. Le bec verseur du gobelet My Grippy est fabriqué en silicone souple et confortable.
Le bec verseur angulaire est conçu pour aider les tout-petits à apprendre à manipuler une tasse.
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
La tasse peut-elle contenir des boissons gazeuses, des liquides épais ou des boissons chaudes ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Comment (dé)assembler la tasse antifuite Philips Avent
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.