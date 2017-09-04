Confort et confiance ultimes

Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.