Garantie de 2 ans
SCF254/61
Confort et confiance ultimes
Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.
Ce produit
Coussinets d'allaitement
$ 10,99
Pots de conservation du lait maternel
$ 19.99
10,99 $
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Coussinets d'allaitement jetables
Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.
Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre peau sèche jour et nuit.
La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.