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Philips AventCoussinets d'allaitement

SCF254/61

Confort et confiance ultimes

Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent vous accompagnent tout au long de votre période d'allaitement. Grâce à leur texture alvéolée, à leur couche ultra-fine et ultra-absorbante ainsi qu'à leur design anti-fuites respirant, ils sont confortables et vous laissent la peau sèche de jour comme de nuit.

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ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

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Coussinets d'allaitement

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Voile supérieur alvéolé

Voile supérieur alvéolé

Le voile supérieur alvéolé est doux et agréable sur la peau.

Matière ultra-absorbante et cœur triple couche

Matière ultra-absorbante et cœur triple couche

Le cœur ultra-absorbant permet de piéger l'humidité et de maintenir votre peau sèche jour et nuit.

Couche externe anti-fuites et respirante

La couche externe est respirante et anti-fuites, pour des vêtements secs.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 